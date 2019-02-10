11 Февраля 2019
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Во Владимире сотрудники ДПС хотели задержать лихача "живым щитом" из чужих автомобилей

Сотрудники ГИБДД Владимирской области решили рискнуть здоровьем и жизнями случайных автомобилистов, выстроив из их автомобилей "живой щит" на пути нарушителя, об этом сообщают очевидцы инцидента в соцсети "Вконтакте" в группе "Подслушано Автомобилистов | Владимир".

На видеозаписи, которую выложили в сеть очевидцы, заметно, как полицейские выстраивают цепью автомобили. В какой-то момент в одну из машин врезается нарушитель, после чего он быстро уезжает. Та машина, в которую врезался гонщик, оказалась повреждена. Также сообщается, что на момент столкновения в ней находился ребенок.

В МВД сообщили, что сейчас во Владимир направлена спецкомиссия для выяснения обстоятельств инцидента и дачи оценки действиям сотрудников ГИБДД.

Также есть информация, что нарушителя задержали - он успел протаранить еще три автомобиля.

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Во Владимире сотрудники ДПС хотели задержать лихача "живым щитом" из чужих автомобилей

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Теги: ГИБДД, живой щит, Владимир, машины, авария



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