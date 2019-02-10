11 Февраля 2019
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Политика В бывшем СССР Украина

Не тех тронули: полиции Киева пришлось извиняться за усмирение боевиков

Глава киевской полиции Андрей Крищенко извинился за действия подчиненных, которые 8 февраля применили силу против боевиков, штурмовавших РОВД.
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Как сообщало Накануне.RU, после ряда задержаний и доставку вооруженных "активистов" в районное отделение его пытались штурмовать боевики, что привело к столкновениям и массовым задержаниям.

После этого Крищенко принес извинения за слова одного из полицейских "Ложись, Бандера" и пообещал его наказать. В целом его сегодняшний брифинг был больше похож на оправдания: Крищенко оправдывался, что полиция имела право применять силу против нацистов.

Вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко заявила, что действия полиции против вооруженных боевиков были неадекватными. Она подчеркнула, что полиция должна помнить, что на Украине фашистский коллаборационист Степан Бандера считается героем, "а не ругательством", и "личный состав силовых структур должен это знать".

После этого глава украинской нацполиции Сергей Князев в Facebook признался, что он "тоже бандеровец".

Один из боевиков Роман Синицин заявил в Facebook, что дает 500 долларов за идентификацию полицейских, применивших силу, и 50 долларов "за каждого "беркутёнка" из полка патрульной службы полиции особого назначения", чтобы "поздравить их жен с 8 марта".

Фактически на сотрудников полиции, посмевших тронуть боевиков, объявлена охота. Атмосфера напоминает ту, которая была во время "евромайдана". Неслучайно один из боевиков Евгений Карась (лидер запрещенной в России нацистской организации С14) заявил, что во время задержания спецназовцы называли их "майдановской тварью".

Накануне.RU писало о том, что украинские полицейские признают, что работают в условиях, когда начальство покрывает "своих" бандитов, которых нельзя трогать, а полицию в любой момент могут сделать виноватой. Напомним, в 2017 году в Днепропетровске было уволено руководство местной полиции за применение силы против нацистов, пытавшихся устроить провокации в День Победы. Сейчас против полиции Госбюро расследований завело уголовное дело за "превышение полномочий".

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Не тех тронули: полиции Киева пришлось извиняться за усмирение боевиков

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Теги: Украина, полиция



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