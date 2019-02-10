В Италии хотят добиться пересмотра антироссийских санкций

В Италии призвали пересмотреть антироссийские санкции, такое заявление сделал министр экономического развития страны Луиджи Ди Майо, пишет ANSA.

Политик отметил, что из-за санкций в отношении России очень страдают итальянские предприниматели.

"Итальянские компании несут большие потери из-за антироссийских санкций, поэтому такую политику надо пересмотреть", - добавил Ди Майо.

Министр отметил, что его заявление - это не выражение любви к русским, а отстаивание интересов Италии.