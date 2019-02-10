На Среднем Урале пожарные потушили огонь в деревянной двухэтажке

В Алапаевске сотрудники МЧС боролись с пожаром, который возник в деревянном двухэтажном доме на улице Крылова.

Огонь начал распространяться из квартиры на 2 этаже и по деревянным перекрытиями перешел на кровлю, сообщили Накануне.RU в МЧС региона.

Площадь пожара составила 300 кв.м. Из горящей квартиры спасатели вынесли двух человек. Всего из дома были эвакуированы 23 человека. Сейчас они находятся у родственников.

Причина пожара пока неизвестна.