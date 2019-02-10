10 Февраля 2019
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Происшествия Центральный ФО Северо-Западный ФО В России

В Питере и Москве задержали активистов "Открытой России"

В Санкт-Петербурге и Москве полицейские задержали участников несогласованных акций - активисты движения Михаила Ходорковского "Открытая Россия" 10 февраля устроили незаконные акции, в которых поддержали Анастасию Шевченко - ее обвиняют в участии в деятельности нежелательной в России организации, сейчас женщина содержится под домашним арестом.

Как сообщили в полиции, только в Санкт-Петербурге в акции приняли участие около 150 человек.

"Сотрудниками полиции во время проведения несогласованной акции в полицию доставлено несколько граждан для проверки на причастность к организации указанной акции", - сообщили в МВД.

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В Питере и Москве задержали активистов "Открытой России"

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Теги: Открытая Россия, Михаил Ходорковский, акция, Анастасия Шевченко, Москва, Санкт-Петербург



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