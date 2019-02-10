В Питере и Москве задержали активистов "Открытой России"

В Санкт-Петербурге и Москве полицейские задержали участников несогласованных акций - активисты движения Михаила Ходорковского "Открытая Россия" 10 февраля устроили незаконные акции, в которых поддержали Анастасию Шевченко - ее обвиняют в участии в деятельности нежелательной в России организации, сейчас женщина содержится под домашним арестом.

Как сообщили в полиции, только в Санкт-Петербурге в акции приняли участие около 150 человек.

"Сотрудниками полиции во время проведения несогласованной акции в полицию доставлено несколько граждан для проверки на причастность к организации указанной акции", - сообщили в МВД.