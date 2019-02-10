10 Февраля 2019
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Происшествия Курганская область

Сотрудники курганской гостиницы, в которой чуть не сгорели люди, вовремя не сообщили о пожаре и не вывели постояльцев

Следственный комитет начал проверку по факту пожара в курганской гостинице "Есенин".

Как ранее сообщало Накануне.RU, возгорание произошло рано утром 10 февраля в гостинице на улице Карла Маркса, пострадали 5 человек.

Уже известна предварительная причина ЧП - аварийный режим электросети. Также установлено, что администрация гостиницы вовремя не оповестила о пожаре экстренные службы, о возгорании не сообщили и людям, которые находились в здании. Именно поэтому огонь свободно распространился.

"Была создана угроза причинения вреда жизни и здоровью граждан, находящихся на данном объекте", - сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Курганской области.

Возможно, следователи вскоре объявят о возбуждении уголовного дела по статье "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

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Сотрудники курганской гостиницы, в которой чуть не сгорели люди, вовремя не сообщили о пожаре и не вывели постояльцев

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Теги: Курган, Есенин, гостиница, баня, сауна, пожар, МЧС, СК



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Ранее 10.02.2019 10:32 Мск В Кургане сгорела гостиница в центре города, есть пострадавшие

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