Порошенко присвоил морякам, устроившим провокацию в Керченском проливе, звания лейтенантов

Президент Украины Петр Порошенко поздравил моряков, которые устроили провокацию в Керченском проливе, званиями лейтенанта, об этом глава государства сообщил при награждении выпускников "Одесской морской академии".

Порошенко отметил, что погоны и кортики ждут моряков дома.

Ранее Порошенко заявил о намерении "требовать свободного использования Керченского пролива в соответствии с двусторонними соглашениями и конвенцией ООН о свободе мореплавания". При этом украинский лидер не стал говорить, когда пройдут корабли.

Напомним, 25 ноября украинские корабли пересекли границу РФ в Керченском проливе у берегов Крыма и были задержаны с применением оружия за нарушение границы. После этого Парламентская ассамблея Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию "Обострение напряженности вокруг Азовского моря и Керченского пролива и угрозы европейской безопасности".