Венесуэльская нефтекомпания переводит банковские счета в Россию - в "Газпромбанке" все отрицают

В нефтяной компании PDVSA (Венесуэла - прим.) заявили о переводе банковских счетов совместных нефтяных предприятий в "Газпромбанк", объясняя это санкциями со стороны США, однако в российском банке заявили, что никаких новых счетов компания не открывала, пишет ТАСС.

Сообщается, что PDVSA якобы обзванивает своих клиентов и сообщает, что необходимо срочно переводить деньги от реализации нефти на новые счета в "Газпромбанке".

"Информация не соответствует действительности. Клиенты банка несколько лет назад открыли счета PDVSA, но новые счета не открывались", - говорится в сообщении банка.