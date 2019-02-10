Политику Трампа сравнили с русской рыбой, которую едят в школах американские дети

Телеканал CNN сравнил политику президента США Дональда Трампа с едой из российского минтая, которой кормят детей в американских столовых.

Переговоры между США и Китаем о торговле привели к тому, что русскую рыбу просто исключили из перечня товаров, облагаемых повышенными пошлинами в Америке.

"Русская рыба, а именно минтай, сделал американский минтай неконкурентоспособным", - говорится в сообщении CNN.

Стоит отметить, что на сегодняшний день российская рыба занимает долю в 200 млн долларов на рынке всего мороженого минтая в США. Дональд Трамп до этого заявлял, что экономика его страны - лучше любой другой.