Столкновения в Киеве: нацисты штурмовали отдел полиции

В Киеве прошел съезд партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко, который стал катализатором столкновений и массовых задержаний. Рядом "активисты" из нацистской организации С14 (запрещенной в России) провели акцию "Кто заказал Катю Гандзюк?", с которой все и началось.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, в ноябре на Украине умерла чиновница Херсонского горсовета Екатерина Гандзюк, которую прошлым летом облили концентрированной серной кислотой. Как сообщается на странице С14 в Facebook, они хотели спросить у Тимошенко, когда она инициирует увольнение своего однопартийца председателя Херсонского облсовета Владислава Мангера, которого отец Гандзюк назвал причастным к убийству.

В результате акции полиция задержала около десяти "активистов", которых отвезли в районный отдел полиции для установления личности. Полицейские заявили, что получили сообщения о "подозрительных людях", поэтому во избежание провокаций провели задержания. В ответ нацисты призвали своих сторонников идти к отделению.

Там боевики предприняли попытку штурма отделения полиции. В результате массовых столкновений были задержаны около 40 человек, трое полицейских ранены.

"Правоохранители избили активистов, которых ранее забрали без всяких причин в участок, и друзей, которые пришли за ними. Также полиция применила газ", - написали в соцсети нацисты из С14.

В полиции же отметили, что первые задержанные были "с зеленкой, газовыми баллончиками, ножами" и прикрытыми лицами. После того как их доставили в отдел, им на помощь прибыла группа поддержки, которая устроила столкновения. По сообщению главы нацполиции Сергея Князева, у задержанных были изъяты ножи, пистолеты, кастеты. Открыто три уголовных производства по статье "групповое хулиганство".

Вечером же "активисты" обстреляли из салютных установок спецкомлекс "Фортеця", где проживает глава МВД Арсен Аваков.

"Сегодня мы увидели симбиоз Юлии Тимошенко и Арсена Авакова. Сегодня мы увидели очередной этап полицейского террора", - заявил участник акции Роман Синицин.

При этом всех задержанных боевиков поздно вечером отпустили. А Государственное бюро расследований (ГБР), созданное как аналог ФБР, открыло свое уголовное производство уже против полиции, обвинив полицейских в превышении служебных полномочий, что привело к нанесению хулиганам телесных повреждений, сообщила в Facebook пресс-секретарь генпрокурора страны Лариса Сарган.

Не исключено, что столкновения были обусловлены предвыборной борьбой, в которой нацисты стали пешками в чужой игре против Тимошенко. Учитывая большой рейтинг Тимошенко, дело Гандзюк и дальше может раскручиваться с целью ее дискредитации перед выборами. О причастности к этому президента Петра Порошенко нет доказательств, но действия ГБР свидетельствуют о том, что вызов МВД, которое контролирует Аваков, мог быть брошен только с самого верха.

"Многочисленные акции активистов "Кто заказал Катю Гандзюк?" – это не реальные протесты, а часть избирательной кампании и козни оппонентов", – заявил депутат Рады Мустафа Найем.

Тимошенко поняла, какую угрозу представляет для нее дело Гандзюк, и из состава "Батькивщины" Владислав Мангер оперативно был исключен, сообщает пресс-служба партии со ссылкой на решение президиума от 8 февраля. Вероятно, решение было оформлено задним числом, так как сообщение об этом появилось поздно вечером 9 февраля, после массовых столкновений. Сам Мангер ранее заявлял, что обвинения в его адрес направлены на дискредитацию Тимошенко.

Примечательно, что активисты с плакатами "Простите, так а кто заказал Гандзюк?" вынудили Петра Порошенко 3 февраля подавать документы в ЦИК для регистрации в качестве кандидата на пост президента через черный ход.

Было ли это ответом олигарха Юлии Тимошенко? На это намекнул Аваков, упомянув о "политических штабах кандидатов".

"Эти люди ходят рядом с нами, здороваются, улыбаются и... посылают к оппоненту оскорблять, кидать в тысячную толпу петарды, обливать химикатами, лгать и гнать спираль ненависти", - написал Аваков, который сам был назначен в результате госпереворота.

Он назвал предвыборную гонку нецензурным словом. Можно констатировать, что предвыборные страсти на Украине накаляются.