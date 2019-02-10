"Весь пандус в снегу". В Кургане инвалид не смог попасть в здание соцзащиты населения

В Кургане мужчина не смог попасть в здание управления социальной защиты №1 по улице Комсомольской.

Инцидент произошел в конце этой недели, Накануне.RU о нем рассказали очевидцы.

"Мужчина зашел внутрь и начал настойчиво спрашивать персонал, по какой причине закрыт пандус и не убирается с него снег. На него посмотрели, простите, как на идиота, и ничего не сказали. Ему помогли подняться по ступенькам, он решил свой вопрос в организации. Но зачем там тогда пандус сделан, если с него не убирают снег?", - сообщила Накануне.RU женщина по имени Наталья, ставшая свидетельницей инцидента.

Пандус на самом деле оказался заметен снегом. Более того, на перилах работники соцслужбы разместили перегородку, чтобы пресечь возможные попытки пройти по пандусу.

Начальнику Главного управления социальной защиты населения Курганской области Вере Деминой Накануне.RU направило официальный запрос с просьбой прокомментировать ситуацию и объяснить, по какой причине пандус не используется по своему прямому назначению.

Стоит отметить, что врио губернатора Зауралья Вадим Шумков в реализации своей региональной политики особый упор делает именно на уборку городских и сельских территорий от снега.