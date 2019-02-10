Венесуэльский полковник признал Гуаидо временным главой государства

Венесуэльский полковник Рубен Альберто Пас Хименес признал Хуана Гуаидо временным главой государства - видеоролик с речью опубликован на канале MS2 Noticias в Youtube.

Хименес на видео заявляет, что поддерживает Гуаидо и признает его временным президентом Венесуэлы.

Напомним, ранее Гуаидо поддержал руководитель управления стратегического планирования Главного командования ВВС Венесуэлы генерал Франсиско Эстебан Янес Родригес. После этого офицера уволили со службы.

Напомним, 23 января председатель Национальной ассамблеи Венесуэлы и так называемый лидер оппозиции Хуан Гуайдо провозгласил себя и.о. президента вместо Николаса Мадуро, недавно возглавившего латиноамериканское государство во второй раз и не признанного Организацией американских государств и США. Действующий лидер страны заявил о государственном перевороте, устроенном Вашингтоном.

Ранее, как сообщало Накануне.RU, президент США Дональд Трамп заявил о возможной отправке в Венесуэлу военных. В свою очередь, официальный Каракас пообещал дать отпор в случае интервенции.