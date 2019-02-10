Порошенко заявил, что президент Украины не должен стоять перед Кремлем на коленях

Украинский президент Петр Порошенко перед выборами главы государства отчаянно делает последние шаги для того, чтобы хоть как-то изменить ситуацию в свою пользу и переманить на свою сторону дополнительные голоса избирателей. В своих попытках Порошенко обещает, что в 2023 году страна подаст заявку на вступление в Евросоюз.

Порошенко добавил, что жителям Украины не нужен президент и главнокомандующий, который встанет перед Кремлем на колени.

"Не нужен президент и главнокомандующий, который будет флиртовать или хихикать с Путиным. Не нужен президент и главнокомандующий, первым подписанным документом которого будет акт о капитуляции", - написал Порошенко в своем Twitter.

Напомним, выборы президента Украины назначены на 31 марта 2019 года.