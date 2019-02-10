10 Февраля 2019
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Политика Украина

Порошенко заявил, что президент Украины не должен стоять перед Кремлем на коленях

Украинский президент Петр Порошенко перед выборами главы государства отчаянно делает последние шаги для того, чтобы хоть как-то изменить ситуацию в свою пользу и переманить на свою сторону дополнительные голоса избирателей. В своих попытках Порошенко обещает, что в 2023 году страна подаст заявку на вступление в Евросоюз.

Порошенко добавил, что жителям Украины не нужен президент и главнокомандующий, который встанет перед Кремлем на колени.

"Не нужен президент и главнокомандующий, который будет флиртовать или хихикать с Путиным. Не нужен президент и главнокомандующий, первым подписанным документом которого будет акт о капитуляции", - написал Порошенко в своем Twitter.

Напомним, выборы президента Украины назначены на 31 марта 2019 года.

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Порошенко заявил, что президент Украины не должен стоять перед Кремлем на коленях

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Теги: Петр Порошенко, президент, Украина, колени



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