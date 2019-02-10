В Кургане сгорела гостиница в центре города, есть пострадавшие

В Кургане в центре города горела гостиница.

Пожар возник в восьмом часу утра 10 февраля в помещении бани-сауны "Есенин" на улице Карла Маркса, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МЧС России по Курганской области.

Спасатели эвакуировали с первого, второго и третьего этажей пятерых человек, погибших нет. Пострадавшие - пять человек, трое из них находятся в больницах с переломами.

В 7.51 пожарные ликвидировали открытое горение на площади 18 кв.м. Сейчас причины пожара устанавливаются.