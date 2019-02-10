"Я думала, фамилия вымышленная". Экс-участница шоу Comedy Woman извинилась за шутку о генерале Карбышеве

Бывшая участница шоу Comedy Woman на канале "ТНТ" Наталья Медведева публично извинилась за шутку о генерале Карбышеве, которая прозвучала еще в 2013 году - об этом Медведева написала в своем Instagram.

Как ранее сообщало Накануне.RU, российский режиссер Никита Михалков в своей передаче "Бесогон" назвал "овцами" участниц шоу за шутку о Карбышеве.

Как отметила Медведева, на тот момент она вообще думала, что Карбышев - вымышленный персонаж.

"Искренне. Правда. Извините меня. Этот номер был написан авторами шоу, утвержден художественным руководителем проекта и также одобрен продюсерами канала ТНТ. Все актрисы подписывают контракт, по которому они произносят тот текст, который им выдают", - написала Медведева.

Она призналась, что на тот момент никак не сопоставила шутку с реальным историческим фактом.

Генерал Дмитрий Михайлович Карбышев содержался в немецких концентрационных лагерях Замосць, Хаммельбург, Флоссенбюрг, Майданек, Освенцим (Аушвиц), Заксенхаузен.

Последним местом заключения стал концлагерь Маутхаузен, где, как и ранее, офицер отказался сотрудничать с нацистами. В ночь на 18 февраля 1945 года, в числе около пятисот других заключенных, был после зверских пыток облит водой на морозе и убит. Тело Карбышева было сожжено в печах Маутхаузена.