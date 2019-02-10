Делегацию "новой церкви" Украины не пустили на Афон

Представителей так называемой "новой церкви" Украины во главе "епископом" Павлом Юристым не пустили на Афон, пишет "Московский комсомолец".

Делегация пыталась попасть на территорию Свято-Пантелеимоновой обители, однако игумен монастыря закрыл ворота и не разрешил представителям войти в храм.

Как объяснили в монастыре, представители "новой церкви" никогда не будут признаны как священники.

Напомним, 15 декабря под руководством Фанара в Киеве прошел "объединительный собор" раскольников, создавший "православную церковь Украины". В конце января она была официально зарегистрирована как "Киевская митрополия Украинской православной церкви". В канонической УПЦэто назвали рейдерством.

Интересно, что на Украине юридически возникла уже третья крупная раскольническая организация, поскольку параллельно продолжают существовать киевский "патриархат" и "автокефальная церковь", которые возглавляют соответственно Денисенко и Малетич и которые "работают" в "единой церкви" по совместительству.