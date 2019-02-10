"Русские витязи" продемонстрировали новую фигуру - роспуск после набора высоты

Асы пилотажной группы "Русские витязи" показали совершенно новую фигуру в воздухе, сообщает телеканал "Звезда".

Пилоты истребителей Су-30 СМ показывали фигуры высшего пилотажа на подмосковной авиабазе в Кубинке. Летчики показали знакомые маневры - групповой пилотаж, "горку" с разворотом, синхронную "бочку" и совместную "петлю Нестерова". После этого они показали роспуск после набора высоты.

"До этого самолеты четверкой заходили на зрителя и разлетались в разные стороны, а сейчас они вертикально поднялись вверх и разошлись уже на высоте около 2 тыс. метров", - отметил командир группы Андрей Алексеев.