Украинцы пожаловались на сложности при въезде в Россию

На Украине пожаловались, что не могут спокойно въехать в Россию через территорию Белгородской области, пишет РИА "Новости" со ссылкой на канал "112".

Такое заявление сделал помощник председателя Госпогранслужбы Украины Олег Слободян. По его мнению, за последние три дня на российско-украинской границе в пункте пропуска "Нехотеевка" якобы было зафиксировано около 100 случаев отказа во въезде на территорию России.

В Погранслужбе ФСБ России эти заявления не комментируют, добавив, что пост "Нехотеевка" функционирует в рабочем режиме без каких-либо ЧП.