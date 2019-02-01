01 Февраля 2019
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Политика В России За рубежом

Венесуэле в Госдуме РФ пообещали помощь в случае военной угрозы

Руководство Венесуэлы в случае угрозы внешней агрессии может рассчитывать на помощь государств-участников международного Движения неприсоединения, куда входит и Россия, заявил член комитета Госдумы РФ по международным делам Антон Морозов.
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Напомним, 23 января председатель Национальной ассамблеи Венесуэлы и так называемый лидер оппозиции Хуан Гуайдо провозгласил себя и.о. президента вместо Николаса Мадуро, недавно возглавившего латиноамериканское государство во второй раз и не признанный Организацией американских государств и Вашингтоном. Российский лидер Владимир Путин выразил поддержку Мадуро и осудил внешнее вмешательство в дела Венесуэлы.

По мнению Морозова, Венесуэле, в случае продолжения угроз по применению военной силы со стороны Вашингтона, потребуется помощь от дружественных государств "для укрепления своей обороноспособности, сохранения государственности и суверенитета". В частности, как уточнил парламентарий, Каракас в таком случае сможет обратиться к партнёрам по международному Движению неприсоединению.

"Это крайний вариант, до которого, я надеюсь, дело не дойдёт, — передаёт "РИА Новости" его слова. — Надеюсь, что они сами смогут разобраться, кто у них президент, и решат сами, без вмешательства извне".

Ранее, как сообщало Накануне.RU, советник президента США Джон Болтон посоветовал Мадуро как можно скорее уйти в отставку и покинуть страну. В свою очередь, сам глава латиноамериканского государства заявлял, что американский лидер Дональд Трамп поручил убить его.

Разгон протестов в Венесуэле(2019)|Фото: www.el-nacional.com/

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Венесуэле в Госдуме РФ пообещали помощь в случае военной угрозы

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Теги: Венесуэла, Госдума РФ



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