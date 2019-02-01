В ряде домов на востоке Екатеринбурга отключили отопление и горячую воду

В нескольких домах в районе Шарташского рынка в Екатеринбурге отключили отопление и горячую воду, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Отключение коснулось домов 86а, 102, 104, 110 и 112 по улице Куйбышева.

Отсутствие горячей воды и тепла было замечено жителями в районе 20 ч. местного времени (18 ч. мск).

Напомним, что по прогнозам синоптиков в Свердловской области ожидаются морозы. Уже в воскресенье, 3 февраля, ожидается снижение температуры воздуха до 38 градусов Цельсия.