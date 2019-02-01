01 Февраля 2019
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Общество Свердловская область Уральский ФО

В ряде домов на востоке Екатеринбурга отключили отопление и горячую воду

В нескольких домах в районе Шарташского рынка в Екатеринбурге отключили отопление и горячую воду, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Отключение коснулось домов 86а, 102, 104, 110 и 112 по улице Куйбышева.

Отсутствие горячей воды и тепла было замечено жителями в районе 20 ч. местного времени (18 ч. мск).

Напомним, что по прогнозам синоптиков в Свердловской области ожидаются морозы. Уже в воскресенье, 3 февраля, ожидается снижение температуры воздуха до 38 градусов Цельсия.

екатеринбург администрация свердловской области правительство(2004)|Фото: Накануне.ru

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В ряде домов на востоке Екатеринбурга отключили отопление и горячую воду

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Теги: Екатеринбург, отопление, горячая вода, морозы



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