В Москве арестовали подозреваемого в похищении фигуранта по делу об убийстве Вороненкова

В Москве арестован подозреваемый в причастности к похищению вероятного убийцы экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова. Такое решение принял Останкинский суд Москвы, передает ТАСС.

Александр Сошников заключен под стражу до 31 марта.

"Суд удовлетворил ходатайство следствия, избрав Сошникову меру пресечения в виде содержания под стражей", - отметили в суде.

Как сообщало Накануне.RU, в мае прошлого года в Киеве завершили расследование убийства Дениса Вороненкова, которое произошло 23 марта 2017 года.

Слушания по делу об убийстве экс-депутата Госдумы РФ перенесены на 5 февраля.

Напомним, в РФ против него расследуется уголовное дело по обвинению в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и организации фальсификации сведений Единого государственного реестра юридических лиц (ст. 170.1 УК РФ). Работа по делу продолжилась, так как родственники Вороненкова не стали настаивать на прекращении расследования в связи с его смертью.