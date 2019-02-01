В Москве арестовали подозреваемого в похищении фигуранта по делу об убийстве Вороненкова

01 Февраля 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Задержание сенатора - акт устрашения для кого?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Общество Центральный ФО В России Украина

В Москве арестовали подозреваемого в похищении фигуранта по делу об убийстве Вороненкова

В Москве арестован подозреваемый в причастности к похищению вероятного убийцы экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова. Такое решение принял Останкинский суд Москвы, передает ТАСС.

Александр Сошников заключен под стражу до 31 марта.

"Суд удовлетворил ходатайство следствия, избрав Сошникову меру пресечения в виде содержания под стражей", - отметили в суде.

Как сообщало Накануне.RU, в мае прошлого года в Киеве завершили расследование убийства Дениса Вороненкова, которое произошло 23 марта 2017 года.

Слушания по делу об убийстве экс-депутата Госдумы РФ перенесены на 5 февраля.

Напомним, в РФ против него расследуется уголовное дело по обвинению в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и организации фальсификации сведений Единого государственного реестра юридических лиц (ст. 170.1 УК РФ). Работа по делу продолжилась, так как родственники Вороненкова не стали настаивать на прекращении расследования в связи с его смертью.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

В Москве арестовали подозреваемого в похищении фигуранта по делу об убийстве Вороненкова

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Денис Вороненков, Москва, суд, похищение



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 11.01.2019 18:58 Мск Суд в Киеве перенес рассмотрение дела об убийстве Вороненкова на 5 февраля
Ранее 29.10.2018 15:41 Мск Суд закрыл дело о рейдерстве в отношении убитого в Киеве Вороненкова
Ранее 10.05.2018 15:57 Мск В Киеве завершено расследование убийства экс-депутата Госдумы Вороненкова
Ранее 14.03.2018 17:57 Мск Украинское МВД объявило в розыск "заказчика убийства" Вороненкова

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Считаете ли вы новый мусорный тариф справедливым?

Результаты 567

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети