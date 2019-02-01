Бывшее руководство "Инкаробанка" подозревается в выводе активов

01 Февраля 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Задержание сенатора - акт устрашения для кого?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Экономика Центральный ФО В России

Бывшее руководство "Инкаробанка" подозревается в выводе активов

Центробанк (ЦБ) РФ заподозрил бывшее руководство "Инкаробанка" в выводе активов. Об этом сообщается на официальном сайте регулятора.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, в конце октября прошлого года московский банк был лишён лицензии. Поводом послужили имевшие место сделки по выводу ликвидных активов с ущербом для интересов кредиторов и вкладчиков.

"Временная администрация... в ходе проведения обследования его финансового состояния установила в действиях должностных лиц Банка признаки осуществления операций, направленных на вывод активов Банка путём фиктивных сделок по отчуждению ценных бумаг и прав требований компании-нерезиденту с сомнительными источниками финансирования, а также путём приобретения неликвидных ценных бумаг компаний, имеющих сомнительную платежеспособность", — говорится в сообщении ЦБ.

Уточняется, что стоимость активов "Инкаробанка", по оценке его временной администрации, не превышает 146,4 млн рублей при величине обязательств перед кредиторами в размере 2915,8 млн рублей.

центральный банк, центробанк, ЦБ(2018)|Фото: nakanune.ru

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Бывшее руководство "Инкаробанка" подозревается в выводе активов

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Инкаробанк, Банк России, Центробанк РФ, ЦБ РФ, активы, вывод активов



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Считаете ли вы новый мусорный тариф справедливым?

Результаты 567

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети