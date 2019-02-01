Бывшее руководство "Инкаробанка" подозревается в выводе активов

Центробанк (ЦБ) РФ заподозрил бывшее руководство "Инкаробанка" в выводе активов. Об этом сообщается на официальном сайте регулятора.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, в конце октября прошлого года московский банк был лишён лицензии. Поводом послужили имевшие место сделки по выводу ликвидных активов с ущербом для интересов кредиторов и вкладчиков.

"Временная администрация... в ходе проведения обследования его финансового состояния установила в действиях должностных лиц Банка признаки осуществления операций, направленных на вывод активов Банка путём фиктивных сделок по отчуждению ценных бумаг и прав требований компании-нерезиденту с сомнительными источниками финансирования, а также путём приобретения неликвидных ценных бумаг компаний, имеющих сомнительную платежеспособность", — говорится в сообщении ЦБ.

Уточняется, что стоимость активов "Инкаробанка", по оценке его временной администрации, не превышает 146,4 млн рублей при величине обязательств перед кредиторами в размере 2915,8 млн рублей.