Руководителей избиркома одного из участков в Коми подозревают в фальсификации итогов выборов в сентябре 2018 года

Следователи Республики Коми возбудили дело по итогам выборов, прошедших в сентябре 2018 года, передает "Интерфакс".

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Дело расследуется в отношении председателя и секретаря участковой избирательной комиссии в поселке Вис Сосногорского района. Их подозревают в фальсификации итогов голосования.

Отмечается, что в ходе выборов на семи участках одного из округов Республики были выявлены голосование за отсутствующих избирателей, а также фиктивные заявления от людей для голосования вне участка.

Ранее, как сообщало Накануне.RU, на заседании СПЧ было заявлено о существовании видеоматериалов с участков в Балашихе, свидетельствующих о фальсификациях в ходе выборов губернатора Подмосковья. Видеозаписи с избирательных участков в пообещал изучить глава СКР Александр Бастрыкин.