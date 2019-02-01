Руководителей избиркома одного из участков в Коми подозревают в фальсификации итогов выборов в сентябре 2018 года

01 Февраля 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Задержание сенатора - акт устрашения для кого?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Политика Приволжский ФО

Руководителей избиркома одного из участков в Коми подозревают в фальсификации итогов выборов в сентябре 2018 года

Следователи Республики Коми возбудили дело по итогам выборов, прошедших в сентябре 2018 года, передает "Интерфакс".
Читайте также:

Дело расследуется в отношении председателя и секретаря участковой избирательной комиссии в поселке Вис Сосногорского района. Их подозревают в фальсификации итогов голосования.

Отмечается, что в ходе выборов на семи участках одного из округов Республики были выявлены голосование за отсутствующих избирателей, а также фиктивные заявления от людей для голосования вне участка.

Ранее, как сообщало Накануне.RU, на заседании СПЧ было заявлено о существовании видеоматериалов с участков в Балашихе, свидетельствующих о фальсификациях в ходе выборов губернатора Подмосковья. Видеозаписи с избирательных участков в пообещал изучить глава СКР Александр Бастрыкин.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Руководителей избиркома одного из участков в Коми подозревают в фальсификации итогов выборов в сентябре 2018 года

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Коми, избирком, выборы, фальсификация



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Считаете ли вы новый мусорный тариф справедливым?

Результаты 559

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети