01 Февраля 2019
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Общество Приволжский ФО

В Прикамье расследуется дело о вводе в эксплуатацию "аварийного" дома для сирот

В Пермском крае расследуются уголовные дела по факту выполнения работ, не отвечающих требованиям безопасности при строительстве, приёмке и вводе в эксплуатацию жилого дома в городе Нытве, предназначенного для проживания сирот — выпускников детдомов. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе Следственного комитета (СК) РФ.

По данным СК, в сентябре и декабре 2014 года, а также в январе 2016 года местной администрацией были выданы поочерёдные разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома №48 по проспекту Ленина. Согласно акту осмотра технического состояния жилья, оно имеет ряд дефектов и признаков аварийности отдельных конструктивных элементов.

В рамках расследования допрошены проектировщики, жильцы, должностные лица, выдававшие разрешения на строительство дома и ввод в эксплуатацию и участвовавшие в приёмке объекта специалисты краевого Минстроя, а также гендиректор организации-подрядчика. Следователями изъята и детально осмотрена проектная и рабочая документация, касающаяся строительства и ввода в эксплуатацию дома.

В настоящее время проводятся инициировано проведение необходимых работ по минимизации и устранению дефектов, угрожающих проживанию в доме. По возбуждённому делу проводится судебная строительно-техническая экспертиза.

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В Прикамье расследуется дело о вводе в эксплуатацию "аварийного" дома для сирот

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Теги: Прикамье, Нытва, жильё для сирот, социальное жильё, аварийный дом, строительство



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