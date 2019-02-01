ФАС внепланово проверит деятельность "Росконцерта" из-за выявленных нарушений при закупках

Управление ФАС в Москве проведет внеплановую проверку деятельности ФГБУК "Росконцерт" в связи с выявленными нарушениями, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Генпрокуратуры.

Так, прокуроры выявили факты уклонения от конкурентных способов выбора контрагентов по государственным контрактам. Ведомство не размещало тендеры на закупки в Единой информационной системе, а также привлекало организации к выполнению работ до заключения контрактов.

"При этом почти треть договоров стоимостью более 180 миллионов рублей заключена с единственным поставщиком в отсутствие законных оснований", - говорится в сообщении.

По итогам проверки генеральному директору "Росконцерта" внесено представление, информация о выявленных нарушениях закона направлена в Минкультуры и ФАС. За допущенные нарушения работник контрактной службы учреждения привлечен к дисциплинарной ответственности.

"На основании информации Генеральной прокуратуры Российской Федерации ФАС России дано поручение Московскому Управлению ФАС о проведении внеплановой проверки деятельности учреждения", - отметили в ГП.