В Краснотурьинске задержан местный житель за сообщения об "угрозе торговым центрам"

Полиция Краснотурьинска совместно с сотрудниками ФСБ задержала местного жителя, подозреваемого в ложном сообщении о якобы существующей угрозе для одного из торговых центров и офисного здания. Об этом Накануне.RU сообщил глава пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых.

По его словам, задержанный, ранее не судимый 51-летний работник частного охранного предприятия, намеревался таким образом отомстить за якобы незаконно снятые с его счёта 200 рублей одной из сотовых компаний, располагающейся в указанных зданиях.

"Гражданин находился в состоянии алкогольного опьянения", — добавил Горелых.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело в соответствии с ч. 1 ст. 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма). Ему грозит лишение свободы на срок до трёх лет.