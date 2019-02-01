США приостановят выполнение ДРСМД в ответ на "российские нарушения"

Вашингтон приостановит выполнение Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) со 2 февраля, заявил президент США Дональд Трамп.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, американская сторона заявила о выходе из ДРСМД, обвинив Москву в предоставлении неверных данных о крылатой ракете наземного базирования 9М729. В свою очередь, замминистра иностранных дел России Сергей Рябков назвал игрой установленный Вашингтоном срок по Договору.

"Завтра США прекратят свои обязательства по договору РСМД и начнут процесс выхода из ДРСМД, который завершится через шесть месяцев", — цитирует Трампа "РИА Новости".

Он добавил, что Вашингтон намерен разработать в сотрудничестве с НАТО варианты военного ответа на "российские нарушения" Договора и таким образом не допустить "какого-либо военного преимущества" Москвы "из-за её незаконного поведения".