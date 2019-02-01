Главы правительств России и Казахстана провели встречу

Главы правительств России и Казахстана встретились на полях Евразийского межправительственного совета, сообщили Накануне.RU в пресс-службе кабмина.

Дмитрий Медведев и Бакытжан Сагинтаев провели встречу сразу после заседания межправсовета. Во встрече также приняли участие делегаты обеих сторон. Как передает МИА "Россия сегодня", в числе делегации РФ были первый вице-премьер Антон Силуанов, посол России в Казахстане Алексей Бородавкин, министр экономического развития Максим Орешкин и заместитель министра иностранных дел РФ Александр Панкин.