Fitch предупредил об угрозе перегрева в банковском секторе РФ

Меры Центробанка РФ по сдерживанию быстрого роста розничных кредитов за счёт увеличения весовых коэффициентов риска, применяемых банками к необеспеченным кредитам, могут быть неэффективными, по данным Fitch Ratings.

"Мы полагаем, что эти меры мало сделают для ограничения кредитования, поскольку влияние на капитал банков будет ограниченным, а основные кредиторы по-прежнему будут иметь значительные возможности для роста кредитования", — говорится в докладе.

В качестве альтернативных, "более эффективных", мер агентство предлагает введение лимитов на долговую нагрузку или долга к доходу.

Сохранение текущих темпов розничного кредитования, как отмечается в докладе, банковскому сектору РФ грозит перегрев "при чрезмерно высокой доле кредитов, выдаваемых заёмщикам более слабого качества".