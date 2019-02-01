Жителей Таганки пытаются "отвлечь" от митинга против "мусорной реформы" внеплановой проверкой газового оборудования

Жителей Таганского района в Москве предупредили о проверке газового оборудования 3 февраля, во время митинга против "мусорной реформы". Об этом сообщают пользователи соцсетей.

По их словам, неизвестные по всему району расклеили объявления о якобы внеплановой проверке газового оборудования в день, когда жители собираются выйти на акцию на Марксистскую улицу. При этом на объявлениях нет печатей и подписей, отмечают пользователи.

При этом на официальном сайте "Мосгаза" отмечается, что внеплановые проверки газового оборудования и систем газоснабжения в Москве проводились с 15 по 21 января, а конкретно в Таганском районе - 19 января.

По мнению жителей, обративших внимание на эти "предостережения", таким образом власти столицы пытаются отвлечь часть жителей от участия в протестной акции против "мусорной реформы".

Отметим также, что власти Москвы не санкционировали митинг на Марксистской улице, предложив организаторам провести его в гайд-парке в "Сокольниках".

Как сообщало Накануне.RU, 3 февраля в 27 городах России запланировано проведение протестных акций "Россия не помойка". По данным СМИ, среди участников протеста уже более сотни городов: Москва и Подмосковье, Петербург и Ленинградская область, города в Архангельской, Владимирской, Волгоградской, Вологодской, Свердловской областях, республике Коми, а также Красноярск, Омск, Нижний Новгород, Тюмень, Казань, Тольятти и другие.

Напомним, сегодня стало известно, что антимонопольная служба проверит обоснованность тарифов на вывоз мусора в Свердловской области.