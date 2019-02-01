01 Февраля 2019
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Депутат Госдумы призвал коллег из думы Екатеринбурга "долбить" федеральную власть

Во время сегодняшней встречи с депутатами думы Екатеринбурга их "старший коллега" из Государственной думы Дмитрий Ионин поделился своими впечатлениями от работы в федеральном парламенте, передаёт корреспондент Накануне.RU.

По словам политика, избранного в Госдуму от партии "Справедливая Россия", работа в российском парламенте сильно формализована, поскольку приходится подчиняться фракционной (по сути - партийной) дисциплине. Именно по этой причине депутат недавно перешёл в комитет по строительству и транспорту, оставив близкий ему по теме комитет по ЖКХ (Ионин - один из авторов проекта "За справедливое ЖКХ", который привёл к власти многих "справедливороссов", в том числе нынешнего губернатора Омской области Александра Буркова).

Дмитрий Ионин Александр Бурков Справедливая Россия(2016)|Фото: Накануне.RU

По признанию Ионина, ему и коллегам приходится "разгребать завалы" из законопроектов, оставшихся после прежних созывов Госдумы. Всего в парламенте тысячи таких документов-фантомов, некоторые даже подписаны ныне покойными Борисом Березовским и Александром Лебедем...

Отвечая на вопросы депутатов гордумы о взаимоотношениях центр-регион-муниципалитеты, народный избранник констатировал, что существующая схема межбюджетных отношений приводит к концентрации денег в федеральной казне (около 80%). В итоге местные власти становятся зависимыми от вышестоящего руководства, когда мэры вынуждено идут "на поклон" губернаторам, а те, в свою очередь, обивают пороги московских кабинетов, пытаясь получить средства на те или иные проекты.

При этом депутат фактически поставил под сомнение адекватность федеральных министров, которые, по его мнению, "искренне верят в то, что говорят", например, заявляя о росте благосостояния народа, зарплат или подъёме экономики. Ионин со своей стороны убеждён, что в стране продолжает развиваться ситуация, когда богатые богатеют, а бедные беднеют.

"К сожалению, изменений в экономической политике нет, и нам [депутатам не от "Единой России"] остаётся "долбить в одну точку", - заявил политик, имея в виду попытки парламентской оппозиции отстаивать в Госдуме собственные законопроекты.

И обратился к коллегам: "Давайте долбить вместе!"

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Депутат Госдумы призвал коллег из думы Екатеринбурга "долбить" федеральную власть

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Теги: Дмитрий Ионин, Государственная Дума, дума Екатеринбурга



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