01 Февраля 2019
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Политика В бывшем СССР Украина

Главный телевизионщик Украины уволен за то, что не показал выступление Порошенко и шествие за раскол

Наблюдательный совет Национального общественного телевидения Украины уволил главу компании Зураба Аласанию за то, что он не показал шествие за раскольническую "единую церковь", а также заседание Генассамблеи ООН и один из экономических форумов - оба с участием президента Петра Порошенко. Об этом написал сам Аласания, опубликовав часть соответствующего проекта решения набсовета.
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В документе говорится, что Аласания неправильно понял принцип "отстранения от власти", что привело "к полной деполитизации новостей". Он связал свое увольнение с грядущими президентскими выборами.

"Не то, что совсем неожиданно - пытались давно, и на этот раз бюллетени были заготовлены заранее, но так очевидно перед выборами ..." - написал Аласания.

Издание "Страна" со ссылкой на источник на телеканале пишет, что инициатива увольнения принадлежит администрации Порошенко, так как Аласания - человек [главы МВД Арсена] Авакова, "который в последнее время работает против Порошенко".

В прошлом году Аласания отказался "сдавать людей", виновных в том, что на канале показали карту Украины без российского Крыма, как того требовал вице-премьер Вячеслав Кириленко. В то же время он без колебаний отказался от трансляции Чемпионата мира по футболу, который прошел в России.

Добавим, что отсутствие в сюжете раскольников недавно стало причиной увольнения шеф-редактора новостей регионального канала "UA: Винница". Был показан сюжет о назначении нового правящего архиерея Винницкой епархии УПЦ архиепископа Варсонофия. После жалоб "общественности" на канале извинились, что в сюжете не рассказали о раскольниках. Редактор был уволен "по собственному желанию", а автору материала вынесен выговор.

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Главный телевизионщик Украины уволен за то, что не показал выступление Порошенко и шествие за раскол

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Теги: Украина, Петр Порошенко, раскол, телевидение



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