Скандальный проект студенческих общежитий в Тюмени решено воплотить

В Тюмени состоялись общественные слушания по вопросу строительства студенческих общежитий на месте части исторического природного зеленого лога реки Тюменка в центре областной столицы.

Как передает корреспондент Накануне.RU, общественники и противники строительства здания на месте лога не смогли перевесить голоса сторонников проекта. Примечательно, что основу сторонников составили преподаватели ТюмГУ, а также члены региональной общественной палаты, которые и инициировали обсуждение.

Важно отметить, что за время двухчасового жаркого обсуждения конкретики так и не прозвучало. В частности, не названа сумма проекта (предположительно, речь идёт о нескольких миллиардах рублей), а также не упоминалась и подземная парковка на 500 машин, строительство которой также планируется на месте этой части лога.

Ректор ТюмГУ Валерий Фальков заверил, что территория общежитий будет озеленена, а другая часть лога облагорожена и доступ к новому объекту будут иметь все горожане. Также он сообщил, что сегодня в Тюмени имеется потребность в 7 тысячах мест в общежитиях, а многие действующие здания скоро придут в негодность.

"Можно спорить о решениях, но говорить о том, что там не будет зелёной зоны - нельзя", - заявил он и потребовал от противников строительства прекратить манипуляции и политизацию ситуации.

Также он сообщил, что уже обратился к губернатору с просьбой рассмотреть оставшуюся часть лога для благоустройства вкупе с общежитием.

Отметим, что противники застройки лога в ответ заявили, что их пытаются искусственно столкнуть лбами со студентами.

"Мы не против общежитий, мы за то, чтобы перенести строительство в другое место", - заявили активисты. Член штаба ОНФ Александр Шемякин предложил построить общежития вместо частного сектора: "и волки будут сыты и овцы целы", но предложение осталось без внимания.

В итоге 180 голосов было отдано за проект и 46 - против.