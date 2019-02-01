01 Февраля 2019
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Михаил Шмаков: Мы повернули процесс повышения пенсионного возраста лицом к гражданам

Председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков намерен и дальше добиваться комплексного решения проблем пенсионеров.
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Об этом автор слов о том, что Россия нуждается не в повышении пенсионного возраста, а в соответствующей полноценной реформе, заявил Накануне.RU после заключения Соглашения о трёхстороннем сотрудничестве между профсоюзами, бизнесом и властью, подписанного сегодня в рамках Уральского федерального округа.

Как отметил лидер российских профсоюзов, проблем в пенсионном обеспечении гораздо больше, чем просто большое число стариков в соотношении с молодыми.

"Эти проблемы надо решать в комплексе, но пока всё движется медленно, – констатировал Шмаков. – Выдернули одну, не самую главную тему [повышение возраста], что не останавливает нашу работу по нормальной, согласованной, комплексной реформе пенсионного обеспечения".

По информации председателя ФНПР, комиссия из представителей Правительства РФ, ФНПР, работодателей и депутатов Государственной думы рассматривает варианты "серьёзных изменений", которые, по его словам, далеко не новы, а были сформулированы ещё в 2012 году в Концепции совершенствования пенсионного законодательства в стране.

Михаил Шмаков(2019)|Фото: Накануне.RU

Отвечая на вопрос корреспондента Накануне.RU, намерены ли профсоюзы воздействовать на депутатов Госдумы, пришедших в парламент как защитники трудовых прав граждан, но в то же время голосующих за пенсионную "реформу" (как это сделал председатель Федерации профсоюзов Свердловской области Андрей Ветлужских), Шмаков признал, что "надо совершенствовать почву для нашей деятельности в парламентской работе".

В чём будет заключаться это совершенствование, Шмаков раскрывать не стал, а лишь напомнил, что проект внесённого Правительством РФ закона о пенсионной реформе к окончательному чтению претерпел значительные изменения, в том числе благодаря вмешательству ФНПР.

"Мы дали более 300 пожеланий, которые получили из регионов – транслировали их в комиссию Государственной думы, – сказал Шмаков. – Кроме того, обобщили эти пожелания в 16 предложений, из которых 13 вошли в скорректированный вариант, предложенный президентом России. Поэтому считаю, что мы во многом повернули процесс повышения пенсионного возраста лицом к гражданам. Но сделано, конечно, далеко не всё".

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Михаил Шмаков: Мы повернули процесс повышения пенсионного возраста лицом к гражданам

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Теги: пенсионная реформа, ФНПР, Михаил Шмаков



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