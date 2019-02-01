Штраф за неявку призывников в военкоматы хотят увеличить в десять раз

В Госдуме предложили штрафовать призывников за неявку в военкоматы даже без повестки, а также увеличить десятикратно штрафы за неисполнение обязанностей по воинскому учету.

Соответствующий законопроект внес в ГД первый зампред комитета по обороне нижней палаты парламента Андрей Красов.

В документе приводится ряд поводов к возбуждению дел об административных правонарушениях из-за неявок в военный комиссариат.

Максимальная сумма штрафа может составить десять тысяч рублей, минимальная - три тысячи.

Ранее в Минобороны отмечали, что нормой становится не уклонение от военной службы, а желание молодых людей пройти ее.

По итогам весеннего призыва 2018 года на службу в Вооруженные силы (ВС) РФ были призваны и направлены 128 тысяч человек. Указ президента по призыву граждан на военную службу был выполнен в полном объеме.