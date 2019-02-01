В отставку ушел глава Притобольного района Зауралья
Глава Притобольного района Сергей Спирин ушел в отставку, эту информацию Накануне.RU подтвердили в пресс-службе губернатора Зауралья.
Причина увольнение - новая работа Спирина, о которой пока ничего неизвестно.
Обязанности главы до избрания нового руководителя района будет исполнять его первый заместитель Дмитрий Лесовой.
Напомним, накануне в отставку ушел глава Юргамышского района Игорь Касатов - из-за двух пожаров, в которых погибли шестеро детей и взрослая женщина.