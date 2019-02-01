01 Февраля 2019
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Общество Челябинская область

Бюджет Челябинской области пополнился на 1,4 млрд рублей от налога на добычу полезных ископаемых

Бюджет Челябинской области в 2018 году пополнился на 1 млрд 482 млн рублей за счет отчислений по налогу на добычу полезных ископаемых, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального минимущества.

Большую часть поступлений НДПИ обеспечивают крупные предприятия, такие как ОАО "ЮГК", АО "Учалинский ГОК" и АО "Михеевский ГОК".

В регионе действует 245 лицензий, из них – 175 выдано министерством с правом добычи полезных ископаемых.

"За последние пять лет на государственный учет мы поставили 55 вновь открытых месторождений. И, безусловно, на административном уровне создаем максимально прозрачные условия для ведения деятельности", - отметил глава минимущества Алексей Бобраков.

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Бюджет Челябинской области пополнился на 1,4 млрд рублей от налога на добычу полезных ископаемых

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Теги: бюджет, налоги, полезные ископаемые,



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