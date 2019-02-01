Пенсионерка получила травмы из-за упавшей наледи с крыши дома в Подмосковье

В Подмосковье пенсионерка пострадала в результате схода наледи с крыши одного из домов, сообщили Накануне.RU в управлении СКР по региону.

Следователи Московской области организовали проверку. Инцидент произошел 31 января утром - с крыши дома в Павлово-Посадском районе сошла наледь, в результате чего 84-летняя женщина госпитализирована с закрытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга и множественными переломами костей рук.

Предварительно установлено, что инцидент произошел, когда женщина вышла на балкон своей квартиры.

Отмечается, что в управляющей компании, обслуживающей дом, проводится выемка документов.