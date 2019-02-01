Часть работников обанкротившегося завода МДФ в Мортке получили временную работу

На новую работу в настоящий момент трудоустроены 85 работников завода МДФ в Мортке Кондинского района. Еще пять - ведут предпринимательскую деятельность. Такие данные привел директор окружного департамента труда и занятости Алексей Варлаков, сообщили Накануне.RU в департаменте общественных и внешних связей Югры.

84 человека стоят на учете в центре занятости. Некоторые трудоустроены временно по месту жительства. Еще 88 человек являются пенсионерами и в центры занятости не обращались. Также ведутся работы по переподготовке сотрудников.

"Всем предложено переобучение. 14 человек уже завершили его, а один продолжает обучение", - сообщил Алексей Варлаков. По его словам, все 275 высвобожденных работников завода охвачены мероприятиями в области содействия занятости, с каждым проведены консультации, анкетирование. Им предложено более 500 вакансий, включая трудовую деятельность вахтовым методом.

Кроме того, разработан инвестиционный проект по организации многопрофильного производства по выпуску конкурентоспособной продукции из древесины в Мортке. Он уже был презентован представителям организаций лесопромышленного комплекса России, а также участникам шести различных мероприятий, в том числе международного уровня. В настоящий момент ведутся переговоры по финансовой модели. Инвестор оценивает имеющиеся ресурсы, логистическую схему для принятия окончательного решения.

Напомним, что завод МДФ в Мортке начал работать в 2005 г., сейчас его дальнейшая эксплуатация невозможна: морально и физически изношенное оборудование требует модернизации и капитального ремонта. Предприятие признано банкротом, там введено наблюдение и назначен конкурсный управляющий.