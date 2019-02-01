01 Февраля 2019
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Летом в Нижневартовске отремонтируют 14 километров дорог

В столице Самотлора предстоит отремонтировать 14 км дорог, на что потратят 450 млн руб., сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии.

Такая сумма будет выделена впервые. Это стало возможным благодаря участию Нижневартовской агломерации (городские трассы и две дороги регионального значения: Нижневартовск – Мегион и Нижневартовск – Излучинск) в национальном приоритетном проекте "Безопасные и качественные автомобильные дороги". За пять лет на дороги из федерального, окружного и городского бюджетов будут давать не менее 500 млн руб. в год. В 2017 г. на ремонтную кампанию выделяли 260 млн руб., в 2018 г. – 180 млн руб.

Участие города в Национальном проекте позволит, в частности, отремонтировать старые дороги и построить новые, сократить количество "очагов аварийности", которых сейчас 16. Как отметил куратор городской сферы ЖКХ, директор профильного департамента Максим Коротаев, для летнего ремонта сформирован список из 11 участков общей протяженностью 14 км.

Безопасные дороги Нижневартовская агломерация(2019)|Фото: n-vartovsk.ru

Речь идёт об улицах Ханты-Мансийской (от 60 лет Октября до Омской), Ленина (от Кузоваткина до Нефтяников со стороны площади Нефтяников, центрального рынка, роддома), Интернациональной (от Северной до Чапаева со стороны озера, 7 мкр.) и некоторых других. Коротаев заявил, что одной из важных задач при ремонте является доставить как можно меньше неудобства жителям.

"Придется перекрывать какие-то участки, но постараемся создать максимально комфортные условия для горожан", - сказал глава департамента.

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Летом в Нижневартовске отремонтируют 14 километров дорог

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Теги: мэрия Нижневартовска, ремонт дорог, безопасные и качественные автомобильные дороги



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