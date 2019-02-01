В ДНР выпустят почтовые марки к юбилею Сталина

Госпредприятие ДНР "Почта Донбасса" запланировало в 2019 году выпустить 20 новых почтовых марок, сообщили Накануне.RU в ее пресс-службе.

Марки будут посвящены выдающимся людям, событиям и профессиональным праздникам. Среди них марки к 140-летию со дня рождения главы СССР Иосифа Сталина, 150-летию Донецка, 50-летию со дня рождения киевского писателя Олеся Бузины, 70-летию со дня рождения одного из самых знаменитых футболистов "Шахтера" Виталия Старухина, ставшего 1979 году лучшим бомбардиром и игроком страны.

Планируется, что марка к юбилею Сталина выйдет в декабре.