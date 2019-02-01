В деле семьи Арашуковых появился новый фигурант

Ведутся следственные действия с шестым подозреваемым по делу о хищении 30 млрд рублей у "Газпрома".

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ, это исполнительный директор АО "Ессентукигоргаз" Алан Кятов.

Напомним, среди арестованных фигурантов дела - член Совета Федерации от Карачаево-Черкесской Республики Рауф Арашуков, его отец Рауль Арашуков, Руслан Арашуков, Гузер Хашукаев, Николай Романов, Игорь Травинов.

Рауфу Арашукову уже предъявлено обвинение в участии в преступном сообществе, давлении на свидетеля и убийстве.

Также сообщалось, что еще один из фигурантов дела семьи Арашуковых скрылся от следствия и был арестован заочно. Его имя не называется.

Напомним, 30 января во время пленарного заседания Совета Федерации прямо в зале произошло задержание сенатора от Карачаево-Черкессии Рауфа Арашукова. В тот же день в одном из офисов "Газпрома" в Санкт-Петербурге был задержан его отец - Рауль Арашуков.