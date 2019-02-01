01 Февраля 2019
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Общество Свердловская область

В Свердловской области из-за холодов повышают температуру батарей

По прогнозам синоптиков уже в воскресенье, температура воздуха может опуститься до 38 градусов по Цельсию. Поэтому энергетики Свердловского филиала группы "Т Плюс" перешли на усиленный режим работы. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе компании.

"Сейчас температурный и гидравлический режимы соответствуют заданным диспетчерским графикам. Температура теплоносителя - сетевой воды, подаваемой в магистральные трубопроводы, выдерживается в среднем на отметке 105 градусов. При дальнейшем усилении морозов ее параметры будут увеличены до 125-130 градусов Цельсия", - добавили в "Т Плюс".

Также ремонтные бригады ЕТК устраняют повреждение в Октябрьском районе Екатеринбурга. Работы ведутся без отключения потребителей.

"Восстанавливается герметичность подающего трубопровода. Такие осмотры проводятся регулярно, с целью не допустить повреждения сетей в сильные морозы. На период ремонта отопление и горячее водоснабжение обеспечивается со сниженными параметрами: температура подаваемой воды составит около плюс 50-ти градусов", - сообщили в теплосетевой компании.

Ремонт и восстановление параметров теплоснабжения планируется завершить сегодня до 22.00.

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В Свердловской области из-за холодов повышают температуру батарей

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Теги: екатеринбург, отопление, морозы, етк



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