Центробанк подстроился. Регулятор повысил прогноз по ВВП из-за роста строительства

Центральный банк пересмотрел в строну повышения темпы роста ВВП России в 2018 г. По мнению регулятора, экономика может вырасти на 2% благодаря пересмотру динамики строительных работ.

Ранее Министерство экономического развития объяснило повышение оценки роста валового продукта по итогам прошлого года ростом строительства. Росстат пересмотрел годовые показатели работы отрасли: по итогам 11 месяцев рост составлял 0,5%, однако годовая динамика увеличилась до 5,3%. Цифры в МЭР объяснили пересмотром статистики по Ямало-Ненецкому автономному округу.

Центробанк согласился с оценкой роста ВВП, добавив, что обновленная статистика в сфере строительства "в большей мере соответствует динамике производства строительных материалов и настроений строительных организаций".