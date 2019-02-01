01 Февраля 2019
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Экономика Ямало-Ненецкий АО В России

Центробанк подстроился. Регулятор повысил прогноз по ВВП из-за роста строительства

Центральный банк пересмотрел в строну повышения темпы роста ВВП России в 2018 г. По мнению регулятора, экономика может вырасти на 2% благодаря пересмотру динамики строительных работ.

Ранее Министерство экономического развития объяснило повышение оценки роста валового продукта по итогам прошлого года ростом строительства. Росстат пересмотрел годовые показатели работы отрасли: по итогам 11 месяцев рост составлял 0,5%, однако годовая динамика увеличилась до 5,3%. Цифры в МЭР объяснили пересмотром статистики по Ямало-Ненецкому автономному округу.

Центробанк согласился с оценкой роста ВВП, добавив, что обновленная статистика в сфере строительства "в большей мере соответствует динамике производства строительных материалов и настроений строительных организаций".

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Центробанк подстроился. Регулятор повысил прогноз по ВВП из-за роста строительства

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Теги: строительство, Центральный банк, ВВП,



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