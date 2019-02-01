Профсоюзы, бизнес, власть: в УрФО подписано трёхстороннее соглашение в защиту трудящихся

Сегодня в Екатеринбурге подписано трёхстороннее соглашение о сотрудничестве между полномочным представителем президента РФ в Уральском федеральном округе (УрФО), Координационным советом отделений Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) в УрФО и Ассоциацией территориальных объединений организаций профсоюзов УрФО, передаёт корреспондент Накануне.RU.

В церемонии приняли участие уральский полпред Николай Цуканов, председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков, президент РСПП Александр Шохин.

По словам Цуканова, документ направлен на дальнейшее выстраивание конструктивных отношений между работодателями и трудящимися. В своём выступлении он отметил ряд непростые моменты, которые негативно сказываются на социально-экономическом положении людей: задержки зарплаты, её порой необоснованно низкий размер, нарушение принципов социальной справедливости.

"В соглашении достаточно большое количество пунктов, все они направлены на поддержку как работодателей, так и сотрудников предприятий, - пояснил Цуканов. - Надеюсь, что все эти пункты будут последовательно реализованы".

Полпреда дополнил лидер российских профсоюзов, отметивший, что соглашение, которое охватывает все субъекты, входящие в УрФО, даёт позитивный посыл для заключения аналогичных документов на уровне регионов, которые уже есть и действуют, но их надо корректировать в соответствии с динамикой развития жизни.

"В этой общей работе есть проблемы, которые надо преодолевать, - подчеркнул Шмаков. - В-первых, не в каждом трудовом коллективе есть профсоюзная организация, и наша задача, чтобы они [профсоюзы] появлялись. Во-вторых, не все работодатели входят в соответствующие объединения [работодателей] в регионах, и не все присоединяются к региональным трёхсторонним соглашениям".

Президент РСПП, со своей стороны, уточнил, что срок действия нового соглашения, в отличие от предыдущего, рассчитан не на три года, а на один, чтобы иметь возможность быстрее адаптировать его к текущей ситуации, в том числе политической. По словам Шохина, в дальнейшем документ можно пролонгировать или оперативно вносить в него изменения и корректировки.

Напомним, что год назад было подписано Генеральное соглашение между общероссийскими объединениями профсоюзов и работодателей и Правительством РФ на 2018–2020 гг.