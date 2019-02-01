01 Февраля 2019
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Профсоюзы, бизнес, власть: в УрФО подписано трёхстороннее соглашение в защиту трудящихся

Сегодня в Екатеринбурге подписано трёхстороннее соглашение о сотрудничестве между полномочным представителем президента РФ в Уральском федеральном округе (УрФО), Координационным советом отделений Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) в УрФО и Ассоциацией территориальных объединений организаций профсоюзов УрФО, передаёт корреспондент Накануне.RU.

В церемонии приняли участие уральский полпред Николай Цуканов, председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков, президент РСПП Александр Шохин.

трехстороннее соглашение, профсоюз, Михаил Шмаков, Николай Цуканов, Александр Шорин(2019)|Фото: Накануне.RU

По словам Цуканова, документ направлен на дальнейшее выстраивание конструктивных отношений между работодателями и трудящимися. В своём выступлении он отметил ряд непростые моменты, которые негативно сказываются на социально-экономическом положении людей: задержки зарплаты, её порой необоснованно низкий размер, нарушение принципов социальной справедливости.

"В соглашении достаточно большое количество пунктов, все они направлены на поддержку как работодателей, так и сотрудников предприятий, - пояснил Цуканов. - Надеюсь, что все эти пункты будут последовательно реализованы".

Полпреда дополнил лидер российских профсоюзов, отметивший, что соглашение, которое охватывает все субъекты, входящие в УрФО, даёт позитивный посыл для заключения аналогичных документов на уровне регионов, которые уже есть и действуют, но их надо корректировать в соответствии с динамикой развития жизни.

"В этой общей работе есть проблемы, которые надо преодолевать, - подчеркнул Шмаков. - В-первых, не в каждом трудовом коллективе есть профсоюзная организация, и наша задача, чтобы они [профсоюзы] появлялись. Во-вторых, не все работодатели входят в соответствующие объединения [работодателей] в регионах, и не все присоединяются к региональным трёхсторонним соглашениям".

трехстороннее соглашение, профсоюз, заседание в полпредстве(2019)|Фото: Накануне.RU

Президент РСПП, со своей стороны, уточнил, что срок действия нового соглашения, в отличие от предыдущего, рассчитан не на три года, а на один, чтобы иметь возможность быстрее адаптировать его к текущей ситуации, в том числе политической. По словам Шохина, в дальнейшем документ можно пролонгировать или оперативно вносить в него изменения и корректировки.

Напомним, что год назад было подписано Генеральное соглашение между общероссийскими объединениями профсоюзов и работодателей и Правительством РФ на 2018–2020 гг.

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Профсоюзы, бизнес, власть: в УрФО подписано трёхстороннее соглашение в защиту трудящихся

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Теги: профсоюз, трёхстороннее Соглашение, Николай Цуканов, Михаил Шмаков, Александр Шохин



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