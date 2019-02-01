МИД РФ приветствует успешное формирование ливанского правительства

В МИД России приветствуют успешное завершение формирования правительства Ливана, сообщили Накануне.RU в пресс-службе российского дипведомства.

Возглавил новое правительство национального единства Ливана Саадом Харири.

"В Москве приветствуют успешное окончание восьмимесячного внутриполитического марафона по согласованию персонального состава высшего органа исполнительной власти в Ливане. Сделан важный шаг на пути дальнейшего укрепления единства этой страны", - говорится в сообщении.

В МИДе также заявили, что в процессе выборов удалось найти "непростые решения, позволяющие поддержать взаимоприемлемый баланс интересов в плюралистическом ливанском обществе и одновременно учитывающие результаты всеобщих выборов, состоявшихся в мае прошлого года".

Российская сторона также рассчитывает на продолжение активного политического диалога и всестороннего взаимодействия с Ливаном.