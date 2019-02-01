Замглавы департамента имущественных отношений Тюменской области оставил свой пост

Заместитель главы департамента имущественных отношений Тюменской области Владимир Третьяков уволился по собственному желанию, сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства Тюменской области.

В областном департаменте вчера он отработал последний день. Кто займет его место пока неизвестно.

Добавим, что по некоторым данным, Владимир Третьяков может перейти на работу в администрацию Тюмени, и занять должность заместителя мэра вместо Максима Афанасьева, который, в свою очередь, может возглавить Тобольск.

В администрации Тюмени сообщили, что такой информацией не располагают.