01 Февраля 2019
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Антиохийский патриарх призвал все церкви "возвысить свой голос против беззакония Фанара"

Патриарх Антиохийский и всего Востока Иоанн Х обратился к поместным православным церквям в связи с действиями Константинопольского патриархата на Украине. Он призвал "возвысить свой голос против беззакония". Об этом сообщает телеграм-канал пресс-службы патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
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Патриарх Иоанн Х сказал об этом в московском Храме Христа Спасителя после торжественного богослужения в честь 10-летия со дня интронизации патриарха Кирилла. Накануне он сказал, что недостойно отмалчиваться по этой теме, и призвал Фанар к диалогу с РПЦ, чтобы найти решение.

"Мы не согласны с тем, что предпринимаются попытки одностороннего решения ряда церковных проблем за счет всего православного мира, попытки, которые ведут в результате к расколу", – заявил он.

Напомним, позиция патриарха Варфоломея заключается в том, что он объявил себя главой всего православного мира и присвоил себе право единолично решать любые вопросы, вынося якобы окончательные и безапелляционные решения. На этом основании он объявил украинских раскольников православной церковью, нарушив православный догмат о ее единстве и единственности.

Добавим, что позицию РПЦ и Антиохийского патриархата открыто поддерживают Польская, Сербская церкви. Другие церкви (Чешских земель и Словакии, Кипрская, Иерусалимская, Александрийская) в той или иной форме заявили, что не признавали раскольников. Некоторые церкви отмалчиваются.

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Антиохийский патриарх призвал все церкви "возвысить свой голос против беззакония Фанара"

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Теги: Украина, церковь, раскол, православие



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