Мутко в Челябинске рассказали о достройке домов "Гринфлайта"

Заместителю председателя правительства РФ Виталию Мутко в ходе визита в Челябинск рассказали о достройке домов в микрорайоне "Академ Riverside", сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора.

Виталий Мутко в сопровождении Бориса Дубровского побывал в доме №62 по Университетской набережной. Дом был сдан в конце прошлого года.

Напомним, из-за финансовых трудностей в 2016 году компания приостановила строительство 29 домов. Почти 5 тысяч дольщиков не могли получить квартиры. По поручению губернатора Бориса Дубровского была создана специальная рабочая группа по осуществлению мониторинга строительства многоквартирных жилых домов компанией "Гринфлайт". Для финансового оздоровления компании в начале июня 2016 года был выбран инвестор - компания "Магнитострой" Олега Лакницкого. Позднее Лакницкий был назначен на пост гендиректора ООО "Гринфлайт".

В настоящий момент квартиры получили более 3,5 тыс. дольщиков. В ожидании остаются 700 человек.

Олег Лакницкий рассказал Мутко, что к апрелю последние дольщики "Гринфлайта" получат ключи от квартир. Также стороны обсудили актуальные вопросы защиты прав участников долевого строительства и необходимость совершенствования и развития законодательства в сфере жилищного строительства.