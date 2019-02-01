01 Февраля 2019
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Происшествия Южный ФО

Волгоградский охранник "заминировал" два торговых центра

В Волгограде задержали подозреваемого в ложных сообщениях о минировании. Так он проверял оперативность силовиков.
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Как сообщили Накануне.RU в региональном ГУ МВД, 31 января на телефон экстренной службы поступило два звонка: неизвестный мужчина рассказал, что в двух торговых центрах Волгограда заложены взрывные устройства. На места в срочном порядке прибыли полицейские и кинологи со служебно-розыскными собаками. Здания ТЦ были обследованы, работники и посетители эвакуированы, но никаких опасных предметов обнаружено не было.

Вскоре сыщики совместно с коллегами из областного Главка и УФСБ установили личность и задержали звонившего: им оказался 23-летний охранник одной из торговых организаций. Выяснилось, что звонки в экстренную службу он совершил, находясь на рабочем месте, а сделал это с устройств, выставленных на продажу в торговом зале. Со слов задержанного, таким образом он хотел проверить оперативность волгоградских спецслужб.

Сейчас против него возбуждено уголовное дело по статье "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма". Мужчина водворен в изолятор временного содержания, ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Напомним, недавно по российским регионам прошла новая волна телефонного терроризма.

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Волгоградский охранник "заминировал" два торговых центра

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Теги: охранник, ТЦ, минирование, Волгоград



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